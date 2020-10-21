新冠肺炎：內地多11宗輸入確診　民航局累計實施熔斷70次

內地周三（21日）公布新增11宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。廣東省單日新增3宗輸入確診病例，新增無症狀感染個案8宗。由於境外輸入疫情持續未止，內地民航局嚴格執行航班熔斷措施。截至本月16日，民航局已累計向中外航空公司發出熔斷指令70次。

廣東省新增確診個案全部由廣州報告，分別來自尼日利亞、伊拉克和剛果民主共和國。廣州另通報6宗新增境外輸入無症狀感染個案，分別來自尼日利亞、貝寧、孟加拉、阿根廷、緬甸和尼泊爾；深圳1宗無症狀感染個案來自菲律賓；佛山1宗來自伊朗。除廣東省外，四川、上海、河南和福建同日亦分別通報出現境外輸入確診個案。至今內地累計85,715人確診，當中4634人病亡。

中國民航局周一（19日）召開民航疫情防控工作領導小組會議，民航局局長馮正霖表示，在過去的長假期，航空業界的防控措施執行有力、成效顯著，強調民航各部門不能鬆懈，要繼續做好外防輸入、內防反彈的疫情防控工作。而在民航局累計發出的熔斷指令當中，國內航空公司佔29次，國外航空公司41次，累計取消國際航班132個。

周二（20日）民航局便向對埃塞俄比亞航空公司由亞的斯亞貝巴往上海的ET684航班實施熔斷，原因是本月6日該航班5名旅客核酸檢測受感染；另本13日該航班再有10名旅客核酸檢測受感染。