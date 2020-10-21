蓬佩奧促減少依賴中方　華駐巴西使館斥有政治目的

美國國務卿蓬佩奧和白宮安全顧問奧布賴恩近日先後向巴西施壓，要求對方減少對中國依賴，並限制中國科企華為參與當地5G建設。中國駐巴西大使館當地周三（21日）回應稱，兩人虛構所謂「中國威脅」，實出於特定政治目的，對此表示堅決反對。

華駐巴西使館稱，中國從不干涉任何國家內政和外交政策，一貫在相互尊重、平等互利、開放透明的基礎上與包括巴西在內的各國開展合作。反觀美少數政客罔顧事實、編造謊言，污蔑攻擊華為5G，濫用國家安全概念，脅迫有關國家對包括華為在內的中國企業採取歧視、排他政策，是赤裸裸的霸權主義行徑和典型的雙重標準，違背了市場經濟原則和世貿組織開放、透明、非歧視的原則。

另蓬佩奧周一出席「波羅的海、亞得里亞海和黑海倡議」的視像峰會時，提到從老撾到黑山共和國再到巴基斯坦，中國在全球的基礎設施交易帶來粉碎性的影響。中國駐老撾大使館發言人周二（20日）駁斥，蓬佩奧是美國典型「逢中必黑」的政客，對其沒頭沒腦的議論，中方實在無從置評。

該發言人稱，中方應老方要求攜手推進基礎設施合作，包括分別於今年底和明年通車的萬象 — 萬榮高速公路，以及中老鐵路，並強調中老互利合作符合兩國人民共同願望和根本利益，不會因為某些人某些勢力蓄意挑撥而遲滯前進步伐。