斥8600萬人民幣建全球最大雕塑　貧困縣：已叫停部分建設

內媒周三（21日）報道，有網友近日航拍位於貴州劍河縣、高88米的全球最大苗族女神仰阿莎雕塑，畫面震撼，同時令網民質疑當地政府耗資8600萬元（人民幣，下同，約9970萬港元）建造雕塑時，還是國家級貧困縣，批評是搞形象工程。網民認為如將資金用於脫貧，該縣脫貧時間或許會更早，而非今年3月才除名。

該雕塑於2016年11月開始興建，至2017年7月落成，為國內外目前唯一的大型苗族人物題材雕塑。貴州省清水江劍河一帶世代流傳仰阿莎的傳說，2007年以來劍河每年亦舉辦仰阿莎文化節宣傳。當地政府此前為發展旅遊業，斥巨資打造仰阿莎溫泉小鎮和縣城景區建設，景區建設中包括仰阿莎女神雕塑在內的仰阿莎主題公園。

除了主題公園外，仰阿莎溫泉小鎮投資金額也十分巨大。劍河縣委宣傳部此前表示，劍河溫泉城核心區一期景區工程佔地總面積約430畝，建築面積約10萬平方米，總投資約12億元（約13.9億港元），是按國家5A級景區標準建設。

黔東南苗族侗族自治州劍河縣宣傳部的工作人員回應指，仰阿莎雕塑建成後不久就曾遭受網友質疑，適逢在2018年至2019年，全縣投入脫貧工作，當地政府將所有資金用於脫貧工作，全力做好農業等扶貧相關工作，其他與脫貧攻堅工作關係稍微小一點的工作，如旅遊產業、城市和工業建設等已放緩，原計劃建設的仰阿莎雕塑的一些附屬設施已叫停。