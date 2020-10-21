中航第一飛機設計研究院前副院長高利　涉貪判囚6年半

中航工業第一飛機設計研究院前副院長高利，涉貪污受賄共307萬（人民幣，下同，約363萬港元），陝西咸陽市中級人民法院近日發布刑事判決書稱，高利犯貪污罪、受賄罪，數罪併罰，決定執行判囚6年6個月，罰款50萬元（約59萬港元）。

判決書指，高利自2009至2011年擔任副院長兼西安飛豹科技發展公司總經理時，以非法佔有為目的，利用職務上的便利，侵吞、套取公款39.2萬元（約46萬港元）。他又在設備採購、工程承攬、業務協作等方面為他人牟取利益，索取、非法收受他人所送賄款、豪車，為其情婦裝修西安市房屋的費用，近268萬元（約316萬港元）。

法院判決稱，高男貪污罪判囚3年，罰款20萬（約24萬港元），犯受賄罪判囚5年6個月，罰款30萬（約35萬港元），數罪併罰，作出上述判決。資料顯示，現年60歲的高利被捕前是第一飛機設計研究院專務。惟他於去年5月31日被留置，同年11月因涉嫌犯貪污罪、受賄罪經咸陽市人民檢察院批准被咸陽市公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。

據陝西省工信廳此前介紹，中航工業第一飛機設計研究院是我國目前唯一集殲擊轟炸機、轟炸機、民用飛機、運輸機和特種飛機設計研究於一體的國家級大中型軍民用飛機設計研究院，該研究院曾研製運7飛機、空警一號、空警2000等。

內媒曾揭發，該研究院領導層去年被指貪腐嚴重，有60多名中級幹部主動投案，曾任該研究院院長的中航飛機股份有限公司副總經理李守澤去年12月不幸去世。網傳消息稱，李守澤在研製運20飛機期間，涉嫌貪污8億元（約9.5億港元），才跳樓自殺身亡。