新聞背後︰台灣軍力全球排26位　預備役達165.7萬人

台海局勢愈趨緊張，台灣島內近期對於兵役制度的討論亦愈趨激烈，包括「恢復徵兵制」、「強制女性當兵」等，正反雙方爭持不休。雖然台灣軍事實力一直位於亞洲前列，在全球排列第26位，預備役人數更是全球第5位，惟面對大陸壓倒性軍事優勢，輿論仍擔心不足。

從1949年起，台灣政府一直推行義務役徵兵制，凡年滿法定年齡、且身體健康的男性，均須加入軍隊，並按兵種區分服役2年至3年，。惟踏入21世紀後，台海局勢穩定，當局亦逐步縮短義務役役期至1年，至2018年更改革為志願役募兵制，非志願役而達到役齡的常備役男性，改服4個月軍事訓練役，而1993年以前出生、尚未服役的役男，則全面轉服1年的替代役。

縱然兵役制度改革，惟根據外國權威軍事網站「全球火力」（Global Firepower）公布2020年全球軍力排名榜，台灣軍事實力仍排行全球第26位。其中，現役軍人總數約16.5萬，排名31位；預備役總數約165.7萬人，排名第5位；各式軍機744架，排名14位；各式軍艦117艘，排名22位；另有坦克1180輛、裝甲車2000輛、自走炮482輛，拖曳式火炮1160台，火箭炮115輛等。