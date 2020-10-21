市人大常委前副主任受賄　一審判囚13年

中國裁判文書網近日發布的刑事判決書顯示，瀋陽市人大常委會前副主任邢凱（正廳級），因犯受賄罪， 一審被判處有期徒刑13年，並罰款200萬元（人民幣‧下同，約236萬港元）。

案件於928日在遼寧省丹東市中級人民法院宣判，經查，被告邢凱自2005年至2018年1月間擔任瀋陽市人民政府副市長、中共瀋陽市委副書記、瀋陽市人大常委會副主任期間，利用職務上的便利，在工程項目承攬與推進、工程款撥付、職務調整、升學就業等方面為他人謀取利益，分別收受多人所送現金、房產、車輛等財物共計約3600萬（約236萬港元），另美元、歐元、英鎊及港元折合約154萬港元。

法院認為，邢凱身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為構成受賄罪，因此除對邢凱作出上述判決，同時扣押其在案的1輛私家車、多處房產及車位，並將追繳其違法所得。

2019年11月，退休一年多的邢凱被宣布涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。今年7月15日，丹東市人民檢察院以涉嫌受賄罪依法對邢凱作出逮捕決定，並於8月11日向丹東市中級人民法院提起公訴。