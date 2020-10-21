解放軍調整體育建設　八一隊不再參加綜合性運動會

內地軍媒周三（21日）表示，解放軍唯一的專業體育單位，中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心周二（20日）宣布，軍方「八一隊」不再參加全國綜合性體育運動會和單項賽事。

中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心周二在北京舉行調整改革動員部署大會，會上宣讀了中央軍委關於解放軍專業體育力量調整改革的通知和相關工作部署，當中包括八一軍體隊伍在職能定位、規模結構、參賽方式等方面的變化。

據了解，這次調整改革的總體設計和目標要求共分五方面，包括加快推進新時代軍隊體育建設轉型，支撐戰鬥力建設；強化對部隊軍事體育訓練服務指導功能，由面向比賽轉為面向部隊；保留部分軍事特色鮮明的專業項目隊；規範軍隊不再參加全國綜合性體育運動會和單項賽事，只參加世界軍人運動會和國際軍事體育理事會單項賽事；負責全軍軍事體育訓練基礎研究、制訂標準規範、開展技術服務、選拔培養骨幹，參加國際軍體賽事和軍事體育對外交流活動。

中國籃球協會表示周一（19日）已接獲中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心通知，八一男女籃今後不再參加中國男子籃球職業聯賽（CBA）和中國女子籃球聯賽（WCBA）。