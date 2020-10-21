新冠肺炎︰文旅部發布通知　暫不恢復出入境團隊旅遊

中國文化和旅遊部周三（21日）發布《關於進一步加強秋冬季疫情防控工作的通知》（下稱《通知》），指暫不恢復旅行社及在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，要求各地政府進一步做好秋冬季旅遊業疫情防控工作，各景區、旅遊企業也要強化疫情防控培訓等。

《通知》指出，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，秋冬季國內零星散發病例和局部暴發疫情的風險依然存在，各地文旅部門要針對秋冬季疫情易反復的特點，堅持分區分級原則，落實旅遊企業疫情防控措施指南要求，加強對已恢復經營活動旅遊企業的監督指導，重點督促A級旅遊景區、星級飯店、旅行社等完善常態化疫情防控措施。各地要將疫情防控關口前移，加強人員健康監測和管理，場所清潔消毒、人流控制等工作。

《通知》要求，各地文旅部門要制定完善疫情防控應急處置預案，加強與衞健、疾控等部門溝通協調，發現疑似症狀人員應即時隔離，一旦發現疫情要快速、高效處置，控制疫情在合理範圍。

各地文旅部門、行業協會、旅遊企業也要強化疫情防控培訓，要求所有相關人員掌握疫情防控制度及措施的要求，並通過官方網站、第三方平台、提示牌、廣播、電子顯示屏等方式，及時發布疫情防控指南；前線人員要做好對遊客的宣傳工作，增強遊客防護意識等。