路軌現44厘米裂痕　台鐵延誤通報險釀禍

台鐵台中成功站附近路軌今年5月19日出現44厘米裂痕，兩架列車高速經過，幸未造成事故，惟台鐵被揭事後僅派員到場檢查，未按規定向調度員通報，讓其他列車繼續經過該路段。台灣的交通部周三（21日）表示，初步調查發現，台鐵此事涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失。交通部長林佳龍表示，已要求台鐵配合調查，嚴懲相關負責人。

有列車司機於當日行經西正線成功站附近路段時，聽到巨大撞擊異音，向成功站台通報。該站職員到場巡查，確認有路軌斷裂，惟未向調度員通報。台灣的「國家運輸安全調查委員會」接報後，派員到場調查，認為此事屬重大軌道事故，需展開調查。

運安會在5月30日發布安全通告，要求台鐵對全台的彎道鋼軌加強檢查。惟有台媒揭發此事後，林佳龍要求台鐵報告，台鐵才坦言，後續有兩班列車包括2次莒光號、288次普悠瑪自強號，高速通過該地點，直到晚上才封鎖路線，改為單線雙向行車。運安會表示，預計下月就此事提出資料報告，明年4月發布最終調查報告。

另外，時代力量立委陳椒華周三表示，台鐵自2018至今，已發生9宗路軌斷裂或有裂縫等情況，上述路軌裂縫於3月已發現，直到6月才更換，巡軌車EM80亦已過期10年。