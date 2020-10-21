梵蒂岡國務卿證實中梵協議將延長2年　明正式公布

中梵主教任命臨時協議將於周四（22日）屆滿，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）周三（21日）接受媒體訪問時證實，中梵周四將宣布延長臨時協議2年，又指現階段雙方談判未觸及外交關係，協議只關乎教務問題，無涉政治邦交。

帕羅林周三出席羅馬一所大學的活動後指出，續約決定是在最近數天才敲定，因只是延長中梵已簽署過的臨時性協議，故不會再有簽約儀式。他又指，協議全文不會公開，但內容並不是太神秘，部分內容已有媒體披露，不公開全文是因對中梵雙方而言，協議具有實驗性質，希望保留調整和修正的空間。

帕羅林續指，單論協議內容而言，教廷很高興取得這些成果，惟教廷仍期待某些條款能被執行得更好，中國教會也尚存在許多其他教務問題，是協議無法解決的。被追問是否指中國政府迫害教徒時，帕羅林強調，中國對宗教有一些規範，天主教只是其中之一。

帕羅林重申，中梵雙方現階段未談及外交關係，只專注教務問題，這也是教廷談判時堅持的重點，主教任命協議內容不涉及外交關係，也不是為中梵建交鋪路。教廷的目標是促成中國教會合一，目前已取得初步成果，因中國所有主教已和教宗共融，不再有不是受教宗任命的非法主教。