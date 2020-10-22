體院學生表演健美操被指衣着暴露　遭直播平台中斷訊號

四川樂山師範學院周日（18日）舉行迎新晚會，並在某網絡平台全程直播，惟在體育學院學生表演健美操期間，直播平台卻把表演健美操的學生判定為「穿着暴露」，進而中斷直播，並對學校官方帳號處以「禁播三天」處罰。事件引起輿論爭議，不少網民批評該平台「矯枉過正」。

內媒報道，引起爭議的內容為《17個學院風采展示》節目中的一段，該校體育學院10多名學生為表演健美操，女學生身穿比堅尼泳衣，男學生則穿上短褲，以便展現肌肉美態，與健美比賽內容相似。

惟健美操開始不久，直播訊號即被平台中斷。該校官方微博事後稱，「因意外導致直播中斷」，並曬出一張訊號中斷後的後台畫面，內容為「你的直播因『穿着暴露』已被中斷，違規處罰：禁止開播3天」。有學生留言稱︰「雖然很慘但是想笑。」

事件引起輿論熱議後，該校負責節目指導的葉老師接受媒體採訪時指出，晚會直播前，他已看過該段表演，不認為有不妥當之處，但他理解平台的處理手法。他強調，學生只是展現自己的專業，正如電視上的游泳、跳水比賽中運動員的穿着一樣，「這很正常」。

學院黨委宣傳部相關負責人則指，校方已注意到輿論對事件的討論，學校的態度是：「這是體育健美專業學生的專業特色展示，僅此而已。」他重申，學校嚴格遵守相關法律及平台方對於內容審核的規定，且接受平台方的處理結果，當晚已向平台方申訴，對方回覆「不影響視頻在學校官方號上的發布」，直播功能也很快恢復正常。