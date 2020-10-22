印度逮捕3名懷疑中國間諜　涉蒐集重要機構高官及內部資料

印度上月逮捕了3名涉嫌為中國蒐集情報的間諜，當地傳媒引述消息指，這3人涉嫌在印度蒐集包括總理辦公室在內的重要機構內部資料和高官的資料。

印媒Zee News引述消息人士說，調查機構在審問被捕的中國女子石青（Qing Shi，音譯）、為中國官媒《環球時報》撰文的印度自由身記者夏爾馬（Rajeev Sharma）和尼泊爾籍男子辛格（Sher Singh）後，發現中國當局要求這個間諜小隊，蒐集印度總理辦公室的文件等印度重要機構的內部資料，而石青還被要求蒐集印度其他重要機構的高層官員資料。

報道指，石青在加爾各答透過摩訶菩提寺（Mahabodhi Temple）一名華裔僧侶認識一名有影響力的女子，並透過這名女子取得機密與重要文件，再由石青翻譯成中文，這些文件都已交給一名中共重要領導人的丁姓妻子和一名姓周的人。

印度情報機構已對此案進行全面調查，同時也在加爾各答等多地盤問許多涉案者。石青、辛格和夏爾馬目前仍被關押在新德里的蒂哈爾監獄（Tihar Jail）。

新德里警方先前表示，涉嫌觸犯「官方機密法」被捕的夏爾馬已坦承，他參與機密文件的收購，並透過不同數碼管道把這些文件交付給在中國昆明、名為邁克爾（Michael）和喬治（George）的中國情報官；德里法院以已取得足夠證據為由，於周一（19日）駁回他的保釋申請。

調查發現，夏爾馬每次任務完成會獲得中國情報人員支付500美元（約3900港元），從2019年迄今，夏爾馬已獲得300萬盧比（約31.7萬港元）。石青和辛格負責向夏爾馬交付酬金。