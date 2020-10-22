網購平台推新玩法延長雙11　網民呻過於複雜

為了促進消費，內地各大電商平台將每年11月11日「光棍節」定為「雙11購物節」。今年經濟不景，網購平台紛紛推出新玩法，更將「雙11」提前於周三（21日）開始預售，變相延長購物節天數。不過，有網民稱新規則過於複雜。

天貓「雙11」周三開始預售，買家可先落單付訂金，分兩波付尾款購買，首波是11月1日至3日，第二波則為11月11日。今年天貓「雙11」比往年多3日，話題是「雙11養貓」。京東亦設有兩個預售期，分別是10月21日至10月31日、11月3日至10日。

天貓今年推出「跨店滿300直接減40」，沒有往年的購物打折，推出300億元人民幣（約350億港元）現金補貼，亦增設直播帶貨，更有房企、車企加入。為了紓緩物流壓力，物流公司「菜鳥網絡」今年首次推出「預售極速達」，即是將預售商品提前送到社區物流站，待買家支付尾款後便立即發貨，買家很快便收到貨，解決往年物流包裹過於集中，收貨周期長的問題。

不過，有網民認為今年的網購規則過於複雜，「簡單點不行嗎」、「好浪費時間，就不能直接打折？」、「不好意思，不參與」；亦有人呼籲理性消費，「愈來愈有儀式感了，這種氛圍讓人不得不參與」、「全是套路」、「真的有便宜了嗎？」。