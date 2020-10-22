爆前女友為獲投資認購陪金主上床　綠帽男大吐苦水

中山證券一名女職員被揭為了獲得價值1.5億元人民幣（約1.7億港元）的投資認購，竟賣身陪金主上床，給男朋友戴綠帽。涉事券商則向內媒表示「不了解事件，人家是亂寫的」。網民議論紛紛。

網民「鳴新善懿」周日（18日）在微博爆料指，他的35歲前女友，面容姣好，在中山證券的江蘇南京團隊從事銷售工作，他們感情一直很好，直到他有一次無意大翻查女友手機時，見到一些曖昧對話，意外發現女友在協助另一家券商進行某個城投「20海發01」債券分銷工作時，與金主即某家股份行南京分行的資管負責人上床，他驚覺自己「戴綠帽」。

網民當時質疑事件真實性，「鳴新善懿」於是透露更多細節，指事件發生於今年8月，有人發現他曾於9月份已在網上為事件大吐苦水。在與網友交流過程中，「鳴新善懿」頻繁控訴前女友的種種「惡行」，字裏行間傳遞出自己的氣憤和無奈。

有網民認為，「涉事機構應啟動調查，若是假的，應還當事人清白，若是真的，那就涉嫌職務犯罪，後果相當嚴重」。亦有人表示，「這種事情是常態，包括保險、豪車銷售，都有這樣的潛規則」、「某些圈子表示光鮮，實際很亂」。

內媒指，「鳴新善懿」提到的「20海發01」是海安市城建開發投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（第一期）。廣東錦龍股份則是中山證券的控股股東，中山證券今年因管理不善、相關工作人員工作失職等問題，遭到了監管部門的重罰。