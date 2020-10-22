美國務院批准出售逾18億美元軍備　台國防部接獲通知

美國國務院當地時間周三（21日）批准3項對台軍售案，並已正式知會國會，預料將於一個月後正式生效。今次軍售案總額超過18億美元（約140億港元），當中包括3款先進軍備。台灣的國防部和外交部周四（22日）上午也隨即發新聞稿表示已接獲通知。

台國防部在新聞稿中表示，美國基於《台灣關係法》與《六項保證》，持續提供台灣防衞性武器，是維持區域穩定的基礎。本次軍售的武器裝備，有助台灣建立自我防衞的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，亦顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，並持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定，國防部表達感謝。國防部強調，所有對外軍事採購，均需獲得立法院同意並配賦預算後，方得簽署發價書並執行後續採購。

台外交部也指出，已正式接到美國政府對台出售一批防衞性武器的通知，而這次是美國總統特朗普任內第八度宣布對台軍售，對台灣防衞能力提升及維護區域和平與穩定的能力極有幫助，外交部對此表示歡迎並感謝。

美國國防部國防安全合作局（DSCA）新聞稿指出，3款先進軍備包括135枚AGM-84H/K SLAM-ER擴大反應型距外陸攻導彈、11套高機動火箭系統（HIMARS）、6具為F16戰機而設的MS110多頻譜偵照莢艙。

新聞稿指出，軍售案是為了支持台灣強化防衞與威懾能力，有助於提高台灣的安全，維持台海政治穩定、軍事平衡與經濟進步，強調此次軍售不會改變台海的軍事平衡，符合美國國家、經濟與安全利益。