內地修訂國防法　「發展利益」受威脅可開戰

全國人大常委會日前初審《國防法（修訂草案）》的議案，有關草案條文在人大網公布，徵求意見至11月19日。據了解，草案新增多項條文，包括在國防動員條件中新增「發展利益」受威脅；在重大安全領域防衞政策方面，則在原有的邊防、海防和空防上，增添太空、電磁和網絡等領域。

現行《國防法》共12章70條，今次共修改50條、增加6條、刪除3條，並調整其中2章的名稱。針對進入國防動員和戰爭狀態的第八章內容中，原本第44條指「中華人民共和國的主權、統一、領土完整和安全遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員」。草案將該條文改成第47條，並加入「發展利益」作為動員條件。

草案又對國務院和中央軍委的部分國防職權作出調整，提到兩者共同領導民兵的建設和徵兵工作以及邊防、海防、空防和其他重大安全領域防衞的管理工作，其中新增「重大要全領域」明確指太空、電磁、網絡空間。草案新增規定，國家採取必要的措施，維護上述重大安全領域的活動、資產和其他利益的安全。

其他主要草案條訂內容還包括，增加由公職人員帶頭參加國防教育，以及對普通大專院校和高中學生實施軍訓制度。

國防部長魏鳳和在說明中提到，現行國防法已不能完全適應新時代國防和軍隊建設的新任務新要求。中國處於發展的重要戰略機遇期，面臨的安全威脅和挑戰更趨多元複雜，迫切需要對國防政策制度作出相應調整。