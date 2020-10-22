美售台火箭系統配戰術導彈　射程可深入解放軍內陸據點

美國國務院當地時間周三（21日）公布3項對台軍售案，其中11套高機動火箭系統（HIMARS）配搭64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS），被指能有效壓制解放軍的沿海軍事據點。

11套高機動火箭系統（HIMARS）價值約4.4億美元（約34億港元），包括7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統等。據「台海安全研析中心」主任梅復興表示，這系統是「台灣很多人或許最會感到亢奮」，原因是該系統配搭的ATACMS導彈系統為M57戰術導彈，相當於Block IVA構型，射程可達300公里，彈頭重量500磅。這導彈如部署到台灣的外島，射程可深入對岸內陸軍事據點；即使部署在本島，也可壓制沿海解放軍基地。

美國智庫「2049研究所」研究員易思安（Ian Easton）在Twitter表示，美方長期來避免出售可從台灣本土攻擊大陸的武器，但這次出售的新型導彈，不但可壓制解放軍沿海基地，同時增加其入侵台灣的難度。易思安形容這次ATACMS對台軍售雖稱不上「大滿貫」，但至少是「全壘打」。

另一項較具突破性的項目，是價值約10億美元（約78億港元）的SLAM-ER擴大反應型距外陸攻導彈。這款導彈可由F16戰機攜載發射，射程約270公里。梅復興表示，這是美國首次對台釋出可在解放軍空防火力網外，發射空用遙攻精準導引武器，有助提升台灣反制作戰能力。

至於6套MS110多頻譜偵照莢艙，梅復興認為是空軍規劃供RF16偵察機使用，以提升台軍整體情報監控偵察與目獲（ISTAR）的能力。