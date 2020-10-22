加國會機關首斥華「種族滅絕」維吾爾人　華使館反對

加拿大眾議院國際人權委員會周三（21日）譴責，中國政府對新疆維吾爾族是實施「種族滅絕」，並要求以「馬格尼茨基式」制裁中國官員。這是首次有加拿大國會機關把中方在新疆的行為標籤為種族滅絕，外長商鵬飛未透露會否實施制裁。中國駐加拿大使館批評加方聲明充斥謬誤及謊言，表示堅決反對。

國際人權委員會就新疆問題發表3頁聲明，把當地的拘留營稱為「集中營」，呼籲政府不但要譴責中方行為，更要承認中方對維吾爾人構成種族滅絕，並與盟友合作協助國際觀察人員前往當地調查。聲明要求政府制裁侵害新疆人權的中國官員，清晰將責任歸咎於中共而非該國人民。商鵬飛回應稱，感謝委員會的工作。

維吾爾權益倡議計劃的行政總監托合提（Mehment Tohti）表示，加拿大之前曾對俄羅斯、委內瑞拉及其他國家官員實施馬格尼茨基式制裁，卻對中方在新疆所為保持沉默，促請政府給予維吾爾人難民身份，正視人道危機。

中國駐加拿大使館發言人回應時重申，涉疆問題不是人權、民族或宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題，新疆出現「種族滅絕」等是徹頭徹尾的假新聞，更是卑劣無恥的抹黑污衊。中方敦促加方切實遵守國際關係基本準則，停止利用涉疆問題干涉中國內政，以免進一步損害兩國關係和其自身形象。