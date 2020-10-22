新冠肺炎：台增4宗境外輸入　患者分別自3國入境

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（22日）召開記者會，指當地新增4宗新冠肺炎境外輸入病例，患者分別自印尼、菲律賓及土耳其入境，目前正接受住院隔離。台灣累計確診個案增至548宗。

指揮中心發言人莊人祥表示，其中一名患者為30多歲印尼籍女子，於上周三（14日）到台工作，上機前3天的檢測並未測出病毒，入境時亦無症狀。她在接受集中檢疫期間，於上周六（17日）出現頭暈、嘔吐等症狀，周四（20日）由衞生部門安排就醫採檢，並於周四確診。

而另一名個案則為30多歲台籍男子，去年12月起在菲律賓工作，於本月13日至17日在當地出現上半身骨頭刺痛、輕微咳嗽及嗅覺異常，但未就醫。於周二乘飛機返台，入境後在機場進行採檢，並於周四確診。當局已掌握同班機接觸者共16人，其中7人為前後兩排座位旅客，列居家隔離；9人為機組人員，因有適當防護，列自主健康管理。

莊又指出，另有一名確診者為30多歲印尼籍女子，於本月8日入境台灣，至今未出現病徵，在周三（21日）進行檢疫期滿前採檢，最終宣告確診。因同行入境者均已檢疫期滿，所以並無匡列接觸者。此外，一名患者則為30多歲菲籍女子，過去2年在土耳其工作，自本月13日入境台灣工作。於防疫旅館居家檢疫期間，在上周六起陸續出現流鼻水、嗅味覺異常等情況，經衞生部門安排就醫採檢後確診，當局並無匡列接觸者。