汪洋：大陸對台仁至義盡　民進黨再挾洋自重必地動山搖

北京釣魚台國賓館周四（22日）舉行「紀念台灣光復，推進祖國統一」紀念台灣光復75周年學術研討會，全國政協主席汪洋在會上發言指，台灣民進黨當局近年不斷衝撞大陸底線，稱歷史上統一多靠武力，大陸對台灣會做到仁至義盡。他警告，若民進黨挾洋自重，「台海必定地動山搖」。台灣的陸委會發言人邱垂正事後回應上述言論，指台灣過去、現在或未來，都不是大陸的一部分，台灣未來的選擇權，由2300萬台灣人決定。

汪洋指，台灣民進黨當局，拒不承認九二共識，肆意破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，台獨勢力又與外國勢力勾連，衝撞大陸底線，導致兩岸同胞利益嚴重受損。他指「和平統一、一國兩制」是大陸的一貫方針，也是國家統一的最佳方式，但如果台海局勢不穩定，兩岸經濟發展和同胞福祉受嚴重影響，大陸絕不害怕戰爭，大陸保留一切必要選項，絕不讓台獨勢力分裂國土。

汪洋認為「台灣的前途，要由全體中國人來決定」。他重申，「兩岸同胞同根同源同文同種」，而台灣問題但凡有一線和平解決的可能，大陸會做到仁至義盡，若「台灣繼續挾洋自重、鋌而走險、挑戰一個中國原則，台海必然地動山搖！」

台灣的陸委會發言人邱垂正反駁汪洋的講話，指無論是依據國際法或歷史事實，台灣存在與中共毫無關係，台灣作為主權「國家」已經屹立超過70年，台灣未來的選擇權由2300萬人民決定。他又指上述所謂的學術研討會，本質上是不折不扣的統戰工作，台灣堅持民主自由已拒絕「一國兩制」，台方不接受陸方在持續對台武力恫嚇與打壓，製造衝突緊張後，將責任歸咎台灣的做法。

另外，大陸官媒發表評論文章，指早在1945年10月25日，中國便向世界宣告，台灣及澎湖列島正式列入中國版圖，台灣屬於中國領土的法律地位和事實得到無可辯駁的確認，兩岸應弘揚抗戰精神，共謀和平統一。