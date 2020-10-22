海關破獲走私水果集團拘81人　涉案金額達40億人民幣

內地海關總署緝私局在周二（20日）凌晨，指揮廣東珠海、廣州、廣西南寧、雲南昆明等10地海關，對走私進口水果的犯罪集團展開拘捕行動。海關人員共拘捕81名疑犯，包括25個貨主，更檢獲贓款2155.8萬元（人民幣，下同，約2,535萬港元）。經初步查證，涉案集團自2015年至今，涉嫌從境外走私進口火龍果、龍眼等水果，合計總值40.6億元（約47.7億港元）。

各地海關在周二共出動618名人員，分成113個行動小組，分別在廣東、廣西及雲南多個城市展開行動。其中廣州海關緝私局，在白雲區鴉崗村拘捕一名陸姓男子。經審訊後，陸男供稱自己多次從泰國走私水果及其他貨品。海關人員又在陸男的住所及辦公室內起出大量證物。

另外，海關在白雲區的江南水果交易區進口水果區中，拘捕一名周姓走私貨主，並查獲大量走私水果的對帳單據等證物。進一步偵查發現，周男的水果貿易公司分別在廣西和雲南等地，利用低報和虛報這兩種方式，走私進口水果，低報價格達3億元（約3.5億港元）。

廣州海關緝私局表示，據國家規定，廣西、雲南等邊境民眾可與毗鄰國展開互市小額貿易，每人每天可享受免稅進口8000元（約9400港元）農產品的優惠政策。因此有經銷商將本應通過一般貿易進口的水果，虛報成邊民互市貨品，以逃避關稅，擾亂邊境口岸的進出口秩序。