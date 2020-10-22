台灣印度企業簽4項備忘錄　促電子製造和綠色科技合作

台灣與印度周四（22日）舉辦2020台灣印度產業高峰論壇，雙方企業在會上簽署4項合作備忘錄，包括電子製造和綠色科技等方面的合作。

台灣工業總會「亞太產業合作推動委員會」與印度工商聯合會，第4度舉辦上述論壇，以視像會議方式舉行，邀請雙方專家就電子製造、智慧城市暨綠色科技、智慧車輛3領域進行交流。印方表示，許多企業移出中國大陸市場，轉入印度、東協、美墨邊界等。

台灣的經濟部次長陳正祺致詞時指，台灣跟印度關係是新南向政策中最大亮點之一，去年貿易金額接近60億美元（約468億港元）。此次簽署的合作備忘錄中，包含鑫創科技與印度Srikaryaa公司在真無線（TWS）與抗噪（ANC）耳機的產品解決方案與關鍵技術、岱暉股份有限公司協助Smile Electronics公司在邦加羅爾的廠區建立產線。

另在綠色科技方面，新浦樂生化科技與印度SB Packagings Pvt.Ltd共同研究開發綠色塑膠，雙方部分企業將合作籌組「綠色策略科技共創永續未來G-START產業鏈共創生態系」。