普京：中國及德國正崛起成超級強國　俄不排除與華組軍事聯盟

俄羅斯總統普京周四（22日）表示，由美國和俄羅斯決定世界重大議題的時代已成過去，目前中國和德國正崛起成為超級強國，他亦不排除俄國跟中國結成軍事聯盟。

普京出席一個莫斯科智庫舉辦的國際外交政策專家視像會議時表示，指美國、英國和法國的影響力逐漸減弱，同時德國及中國在政治及經濟層面上，正崛起成超級強國。他表示，假如美國無意與俄國討論全球問題，俄國已準備好與其他國家商討。

被問到俄羅斯會否和中國建立軍事聯盟，普京回答說目前無這個需要，但不排除將來會有。普京讚揚俄中的戰略夥伴關係，又指兩國的聯合軍演是雙方正發展軍事合作的信號；他又稱，俄羅斯有向中國分享敏感的軍事技術，協助中國大大提升軍事潛力，但他以資料敏感為由，拒絕透露細節。

美國上周拒絕俄羅斯提出無條件延長《新削減戰略武器條約》，普京希望美國在11月3日大選後，新政府會準備好就安全及核軍備控制等問題展開對話。他形容一個沒有軍備控制的世界沒有將來，但同時指出，俄羅斯不會倚賴軍控條約，強調沒有條約俄羅斯也能保衞國家安全。普京又提及俄羅斯在高超音速武器上的領先位置，表示已準備好將它納入將來的軍控協議。不過他又說，如果其他國家認為不需要軍控條約也沒有所謂，俄羅斯的國家安全並不會受損，「尤其是俄羅斯擁有最先進的武器」。