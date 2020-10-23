傳黃山迎客松乃塑膠製假樹　景區闢謠

迎客松是黃山著名景象之一，樹齡逾1300年，每年都吸引大批遊客慕名而來。不過，近日有內地自媒體文章稱，現存的迎客松是塑膠做的、假樹，真正的那棵早在乾隆時期就死了，引起嘩然。黃山風景區管理委員會周四（22日）發聲明反駁該說法。

迎客松狀如一個人舉高手歡迎遠道而來的客人，因而得名。迎客松的畫像在內地公眾地方、平民百姓家均常見到，從無人懷疑其真實性，但自媒體文章竟稱，黃山真正的迎客松與送客松早於乾隆52年時全部壽終正寢，當時的文人知道後很傷心，有個叫黃肇敏的文人經過黃山時，將死去72年的迎客松嫁接到旁邊的松樹頭上，成為後來人眼中的迎客松。

文章續指，這棵嫁接的迎客松在1974年遇上嚴寒，被裹上厚厚冰雪而萎縮壞死。後人懷念迎客松的風采，決定為它做一條塑膠假肢，成為現時的迎客松，故有了迎客松是膠樹的說法。而景區怕影響遊客人數拒絕公開秘密，很多人不知他們所見到的迎客松是假的。

黃山風景區管理委員會澄清，「迎客松是塑膠樹、假樹」說法不實，又指景區管理部門自1980年12月起實行俗稱「守松人」的迎客松專職護理員制度，至今已歷19任；同時亦邀專家每年對迎客松進行一至兩次定期體檢，目前松樹狀況良好，各類指標正常。大部分網民均不相信自媒體所言。