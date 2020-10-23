美議員稱中國強迫藏人勞動　籲美企避開相關廠商

美國華府智庫早前指中國正實施類似新疆的勞動計劃，強制西藏農民和牧民參與勞動。美國多名參議員當地時間周四（22日）提出決議案，敦促美國企業避開涉及西藏強迫勞動計劃的供應商，並就西藏強迫勞動計劃展開調查。

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）聯合10多參議員提出決議案指，西藏農民與牧民被迫交出土地及牲口，再被送到特定場所接受職訓培訓，其後被分配到企業工作，而工作地點通常遠離家人與社區。決議案批評，中共利用強迫勞動計劃試圖摧毀西藏宗教自由，從而鞏固權力。

決議案亦呼籲美國行政部門依據2002年「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002），支持西藏流亡精神領袖達賴喇嘛盼透過協商解決西藏問題的主張，包括維護藏人宗教自由及勞動權等。

今年9月，美國華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）報告稱，中國在西藏實施強迫勞動計劃，已有近5萬人被轉移到西藏其他地區、有3000多人被送往中國其他地區參與勞動，這項計劃恐會造成西藏地區「文化遺產喪失」，惟西藏當局稱計劃是脫貧措施。