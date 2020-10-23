網上養牛騙案遍全國　受害人被騙半生積蓄

全國多地近日紛紛傳出有市民墮入網上養牛騙局。有打着「互聯網+畜牧業」的應用程式（APP），誘騙投資者在網上領養牛隻，以賺取回報，之後卻以各種理由要求對方加大投資。受害人遍布全國，金額由數萬至數十萬人民幣不等，有人甚至被騙去半生積蓄。

來自海南的小寧表示，他今年6月得悉名為天和牧業的APP推出「雲養牛」投資模式，聲稱認領每隻牛金額1萬元（人民幣，下同，約1.18萬港元），每天可獲357元（約420港元）。最初小寧投資認領1隻牛，前4天的收益如期到賬，但到了投資限期第5天，本息均未到帳。聯絡客服時，對方告知要認領5隻才能提現。小寧於是認領多4隻牛，惟5天後仍未收到本息。這時客服又指小寧兩次投資相隔超過時限，必需充值以「回調數據」。直至9月3日，小寧發現該APP已經無法登陸，其帳戶內近22萬元（約26萬港元）投資也無影無蹤。

另一受害人李兵（化名）同樣於今年6月發現由「鑫岳牧業」推出的雲養牛項目。該公司自稱與眾多大型畜牧養殖場合作，投資者網上領養牛隻，每天可獲「領養利潤」，到期結算提現。李兵從最初投資500元（約590港元），到最高峰達25萬元（約29萬港元）。

但今年8月6日，該APP平台突然通知，公司應國家稅局要求投資者繳納稅收，如未在限期內繳稅，將被永久凍結帳戶。李兵因為無法繳交，結果所有投資被凍結。李兵之後前往派出所報案，警方則指該APP註冊地在內蒙古，因此不受理。李兵指被騙的資金是存了半輩子的血汗錢。另有受害人加入鑫岳牧業的維權群組，發現有上百人，涉資高達700萬元（約813萬港元）

這類網上養牛App均聲稱背後有正規牧業公司支持，惟事發後，多家涉事公司稱被不法分子冒用營業執照及域名等訊息，警方亦證實公司的資料確遭盜用。目前海南、江西、內蒙古、四川等地警方接到報案後已立案調查。其中內蒙古呼和浩特市和林格爾縣的公安局稱，已接獲多名來自全國各地的受害人報案，轄區內反而沒有受害人，同時發現涉事APP伺服器位址在國外，資金也經已被轉移，調查難度較大。