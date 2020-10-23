陸黃牛iPhone12炒貴3000人民幣　台支持者排6日買新機

蘋果手機iPhone12系列周五（23日）正式發貨，大陸黃牛炒賣iPhone12 pro，加價1000至3000元（人民幣，下同，約3532港元），台灣連日有人在電訊公司排頭位等買新機，有人排隊6日等候。網傳一份通告指，蘋果官方正在嚴控渠道，禁止向網購平台供貨，防止減價促銷，違者每部手機罰款40萬元（約47萬港元）。惟蘋果暫未作出回應。

大陸黃牛報價，最高配置的512 GB版本的iPhone 12 Pro可達1.4萬（約1.7萬港元），而蘋果大陸官方價格為11,099元（約13,067港元），香港官方價格為11,899元（約14,010港元），黃牛價格較大陸官方價格高近3000元。大陸蘋果店的工作人員表示，周五只開放讓提前預約購機的消費者進店領取新機，其餘沒有預約的則沒有現貨，不能於當日購買。

台灣逾百名iPhone支持者於周五到台電訊龍頭中華電信排隊購買新機，更有一名女子從上周六（17日）到場排隊，和家人輪流等候6日，店舖開門即入內購買新機。

另有多位售賣數碼產品的博主爆料稱，蘋果官方嚴控渠道，已收到或要求自願承諾簽署一份協議，承諾所有採購的機器不會流向網購平台等線上渠道及海外市場，強調直接或者間接都不行。