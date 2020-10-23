警方破特大跨境網絡涉黃直播案　逮捕52人涉案2.6億人民幣

四川綿陽市警方近日破獲一宗特大跨境網絡涉黃直播案，近萬名主播被高額利潤吸引簽約，但因高額違約金難以解約，進行涉黃直播。警方表示，涉案人員藏身柬埔寨、菲律賓等東南亞國家，目前已逮捕52人，其中10名組織高層從境外返回中國投案自首，關閉27個App，涉案資金達2.6億元（人民幣，下同，約3.1億港元），凍結逾750萬元（約883萬港元）資金。

綿陽市警方2018年10月接獲舉報稱，有人在「萌寶寶」等直播App上進行色情表演，循線調查發現該涉黃組織。20多歲的女子小雪（化名）簽約一間藝術公司當主播，事後才發現是色情直播，但想解約已太遲，該組織以高額違約金控制主播。

警方表示，主播收入豐厚，排名靠前的主播每日收入可達3萬至4萬元（約3.5萬至4.7萬港元），用戶充值100元（約118港元），主播收6成。該組織的會員逾50萬人，橫跨多個省市區，組織主要成員身處境外遠程指揮，分為直播部、博彩部、資金部。

警方成立專案組調查發現，在廣東深圳的「深圳聯恒網絡科技有限公司」為該組織研發App。該組織除涉黃直播外，另涉及網絡棋牌賭博，開設網絡賭場，形成一條買賣個人訊息、資金轉移等黑色產業鏈。