美副國安顧問斥北京拆毀一國兩制　剝奪香港自治

美國副國家安全顧問博明周五（23日）在英國智庫「政策交流」發表講話，提醒民主國家中共的統戰活動在全球各地靜靜展開，潛移默化地改變西方思想和民主制度。他提到香港去年的示威活動，批評北京拆毀「一國兩制」的框架，剝奪香港的自治。

白宮公布博明用中文發表、題為《貴在坦誠：論中國與世界的關係》的講話內容，指出中國與世界的關係，是當今國際上愈來愈受關注的話題。博明表示，專制政權對自由社會的干預，未有江河日下，反而甚囂塵上。他指出，專制政權可將虛假信息灌輸到他國的公共輿論並廣為傳播，民主國家正經歷抵禦高科技專制政權隱蔽強力腐蝕的考驗，如俄羅斯和伊朗正試圖削弱民眾對美國大選的信任。

博明稱，中共取得內戰的勝利並非全因軍事戰鬥力，而是借助其在思想意識及實際行動上滲透和操弄敵人，故現在亦非常重視統戰工作，由統戰部蒐集他國情報，並為外國公民建立數據庫，以施加影響力。他點名批評深圳振華數據信息技術公司，指國安購買該公司的產品，收集的人事檔案幾乎牽涉所有國家，連兒童也不放過。

博明又批評，中國的「一帶一路」項目造成巨大浪費和腐敗，稱「當騙術達不到目的，中共經常訴諸恐嚇和脅迫」。他提到香港去年的大規模示威活動，指如果中國特色社會主義是未來，香港示威者看來寧願活在當下。他指北京採取了另一套方案，拆毀「一國兩制」的框架，剝奪使香港成為亞洲最興旺城市的自治。他另提到新疆人權問題，聲稱中國在當地建立集中營，指當地發生的一切在道德上與反恐無關，而是對人權的侵犯。