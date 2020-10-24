新冠肺炎：台灣與帛琉旅遊氣泡計劃暫緩　今年難成行

台灣近日計劃開放首波「旅遊氣泡」，挽救受新冠疫情重創的出境旅遊業，有指西太平洋島國帛琉最有機會成為其首個旅遊氣泡國家。惟台灣的福衞部長陳時中周六（24日）透露，帛琉旅遊氣泡計劃在專家會議後決定暫緩，主因是考量當地防疫能力難以負荷，故今年成行機會較低。

陳時中出席 「2020台灣全球健康論壇」第2天活動時表示，台灣的交通部及各單位已為帛琉旅遊氣泡準備就緒，但帛琉的措施非常嚴格，要求中、高風險國家及地區出發前要自主健康管理14天 ，自主管理前檢測一次，檢疫後再檢測一次，抵達帛琉後亦要檢測兩、三次。他指出，即使台灣屬於低風險地區，但根據帛琉要求，到當地後仍需居家檢疫7天，前後都要檢測。

陳時中表示，在旅遊團推動居家檢疫7天有困難，帛琉考慮到醫護應付能力問題，當地醫護人員較少，一旦出現問題便難以控制，因此也沒打算放寬防疫措施。他又指，旅遊氣泡屬於非必要旅遊，今次暫緩實施後，要在今年成行的機會相對低，但帛琉還是台灣的邦交國，不能說完全沒有機會。