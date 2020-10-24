新冠肺炎：內地增28宗境外輸入　廣東佔9宗

國家衞健委周六（24日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增28宗境外輸入新冠肺炎確診病例，無新增死亡病例，目前累計85,775宗確診，其中4634人死亡。新增病例中，廣東佔9宗，另新增12名無症狀感染者，分別來自尼日利亞、美國、俄羅斯、菲律賓等國家。

通報顯示，除廣東外，新增的確診病例分別為上海9宗、天津和陝西3宗、福建2宗，另新增27名無症狀感染者。目前仍有265名患者需留院治療，其中3人為重症患者。

廣東省衞健委隨後亦發布最新疫情訊息指，新增的確診患者和無症狀感染者，均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。目前新增6人出院，仍有39人需留院治療。

國家疾控中心首席流行病學專家吳尊友認為，今年秋冬，中國出現新冠疫情局部爆發的可能很小，但類似青島早前的聚集性疫情有可能出現。而內地不能放寬圍堵策略，否則之前所有努力都前功盡棄。

吳尊友表示，根據全球感染率及病死率推算，中國一旦放寬圍堵措施，會有700萬人感染，20萬人死亡。他又說，目前多種疫苗已完成一、二期臨床試驗，目前情況判斷，疫苗安全及有效，但不清楚可持續多久，而現時國內很小機會接觸到病毒，接種疫苗意義不大。