市監總局展開網劍行動　懲處直播帶貨領域違法行為

國家市場監管總局周六（24日）通報，市監總局、中央宣傳部、工信部等14間網絡市場監管部際聯席會議制度成員單位，近日聯合發布《關於印發2020網絡市場監管專項行動（網劍行動）方案的通知》（下稱《通知》），決定在今年10月至12月展開2020年度網劍行動，重點懲處「直播帶貨」等領域違法犯罪行為。

《通知》要求，行動將圍繞7項重點任務開展，首先按《電子商務法》等督促電子商務平台落實平台責任，規範電商營主體，整治非法主體互聯網應用；其次按《反壟斷法》、《反不正當競爭法》、《電子商務法》等重拳打擊不正當競爭行為；第三是集中治理網上銷售侵權假冒偽劣商品。

第四，《通知》要求嚴厲打擊野生動植物及其製品非法交易行為，嚴禁通過網上社交平台發布、轉發或直播違法獵捕、殺害、吃食、加工、虐待和利用野生動物及製品的影片等，並加大野生動植物及其製品交易監管力度，全面禁止網上非法野生動植物交易。第五是要強化互聯網廣告監管，整治社會影響大、覆蓋面廣的門戶網站上的違法廣告行為。

第六，《通知》要求規範「直播帶貨」等網絡經營活動秩序，依法懲處有關領域違法犯罪行為，並依法打擊借眾籌名義實施非法集資、詐騙等違法犯罪行為。最後是要依法查處其他網絡交易違法行為，保護消費者合法權益。