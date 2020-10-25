新冠肺炎：喀什市區交通停運　居民禁止出入社區

新疆喀什地區上周六（24日）流傳因「公共衞生原因」突然封城，引起民眾恐慌；當地衞健委至晚上通報，喀什疏附縣發現1宗新冠肺炎無症狀感染病例。有喀什市市民向內地傳媒反映，市區的公共交通已停止營運，該縣社區已禁止民眾出入，部分居民獲安排進行核酸檢測。

據喀什市市民張明（化名）表示，他當日下午三時半左右，接獲公司單位通知稱，「請員工不信謠、不傳謠，如現在外，請立刻返回家中，等待後續通知」。他隨後準備乘搭巴士回家時，才發現巴士已停運，「搭出租車也比較困難」；幸在民警協調下，他才安全到家。

張明表示，喀什大學當天有2000名學生參加「普通高等教育專科升本科考試」，近1000名考生在其他考場參加公務員考試。目前近3000名考生已在有關部門的協調下，展開咽拭子核酸檢測。另縣內社區已禁止市民出入，並安排居民陸續進行核酸檢測，他的親戚更獲公司通知，要求他在3天內完成檢測。

另有市民透露，喀什地區部門目前正加強地方管控，從當日下午開始就陸續通知市民進行檢測。除了喀什地區，內媒更接獲一名烏魯木齊市的市民反映，新疆其他地區截至上周六晚11時，已陸續收到喀什地區發現確診病例的官方通知，惟未獲悉後續安排。

據此前報道，內地社交平台在上周六傳出喀什地區封城的消息，輿論憂慮爆發新冠疫情，有網民更聲稱來往喀什的航班已取消，出入城區的高速公路也被關閉，引起民眾上街搶購物資。疏附縣疫情防控指揮部晚上表示，針對無症狀感染病例已啟動應急響應，開展流行病學調查，並對患者的密切接觸人員實行隔離醫學觀察及核酸檢測。