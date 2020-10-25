警破跨境非法買賣銀行帳戶案　拘18人涉額1.5億人民幣

雲南省公安廳上周六（24日）通報，昆明市嵩明縣警方近日破獲一個跨境特大妨礙信用卡管理案件，拘捕18名疑犯，繳獲涉案銀行卡60多張、隨身碟（USB手指）24個、手機卡43張、手機21部，查證犯罪團夥購買的公民信息200多條，及購買、轉賣的銀行卡500多張，涉案金額達到1.5億元人民幣（約1.76億港元）。

嵩明縣警方今年3月調查一宗涉毒案件時，發現非法買賣銀行卡的犯罪線索，隨即成立專案組展開調查。經查，一個以姜X、顏X孟、廖X貴、廖X雲為首的犯罪團夥，去年至今為謀取非法利益，通過微信、QQ等網絡社交平台組建多級代理，先後在雲南、陜西、浙江、山西等多個省市發展下線，通過下線人員向在校學生、城市務工人員購買公民個人信息。

及後，該團夥利用購買的信息大肆開立帳戶，辦理銀行卡，並通過廣東、福建、雲南等地的5條物流通道，輾轉偷運出境，用於洗錢、賭博等犯罪活動，形成較完整的跨區域、跨國境的違法犯罪網絡，資金鏈、參與人員涉及境內11個省市及境外多個國家。

目前，警方已基本查明該團夥非法販賣信用卡及收買、非法提供信用卡信息的犯罪事實，案件正進一步辦理中。