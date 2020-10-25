抗美援朝電影首日票房破億人民幣　網民評價兩極

紀念抗美援朝70周年大會上周五（23日）在北京舉行，以抗美援朝為題材拍攝的電影《金剛川》，同日在內地上映，數據顯示首日票房突破1億元人民幣（約1.17億港元）。惟觀眾該套電影的評價兩極，有人更直言是電影《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的「低配版」。

《金剛川》從今年8月初開拍，至上月20日正式殺青，全片拍攝時間不到2個月。除了首日票房破億外，據網上平台「燈塔專業版」數據顯示，《金剛川》首日排片場次更達到了18.6萬次，刷新了國產電影首日場次紀錄。有專家更預計電影有望在現時非熱門檔期期間，創造更多的票房紀錄。

截至上周六（24日）下午，有逾3萬用戶在內地網站「豆瓣網」上，為《金剛川》評分，但網民評價兩極。有網民批評電影以3、4個視角講述同一個故事，「重複鏡頭太多了」、「有必要一個故事講三遍嗎」、「趕工痕迹比較明顯」、「想學《敦刻爾克》（港譯《鄧寇克大行動》），但是很明顯沒有那個能力」。但有網民則認為，電影傳遞出士兵情誼，以及志願兵不屈不撓的精神，令人動容，甚至有長輩觀看時，「偷偷抹眼淚」。