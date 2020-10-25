小學體育課加入軍事戰術內容　網民斥灌輸暴力

湖南永州市近日一段小學生模仿戰爭的影片，在內地網絡瘋傳。片中學校位於珠山鎮的智慧樹小學，涉事教師表示，近日在體育課中加入軍事戰術課的內容，其目的除了讓學生鍛煉身體外，又可讓他們學習求生技能，其想法除了獲家長支持。惟有網民批評其做法，只是灌輸暴力行為予年紀尚小的學生們。

影片畫面顯示，一名學生以掃帚充當機槍，向「敵方」掃射，操練戰爭實戰上模擬的動作，當中在後期更加入不少槍戰聲效。其後又有一班學生在操場上整齊排列，一同在操場上展示武術動作。

該校教師兼武術教練歐陽鑫表示，覺得現時小孩對體育課不感興趣，遂想加一些創新的授課內容，便將軍事戰術的內容融入課中，意外獲校長及家長的支持，而且亦受學生們歡迎，「孩子們特別喜歡練，練的都不想下課」。

有網民見到有關影片後，紛紛讚揚歐陽鑫的想法，「可幫助小朋友更投入上課」、「為甚麼我沒有這樣的老師」、「平時課後也可以放鬆」；但亦有網民批評，會令學生靠「武力」解決事情，「一般學武可以，但只怕孩子只靠打架解決紛爭」、「是在鍛煉幫派小弟嗎」。