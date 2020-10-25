法院公開宣判涉黑案件　主犯判囚25年

江蘇徐州市銅山區人民法院上周六（24日）公開宣判一宗涉黑案件，20名被告分別獲刑。其中，涉黑組織首腦周化俠被判處有期徒刑25年，剝奪政治權利4年，並沒收個人全部財產；另一主腦蔣學勤則被判有期徒刑15年，剝奪政治權利2年，並沒收個人全部財產；其餘18名被告分別被判處有期徒刑13年或以下徒刑。

經法院審理查明，周、蔣2人在2010年合夥設立徐州融泰投資有限公司，先後招募其他被告加入後，依托周、蔣2人名下其他公司，在徐州市一帶長實施犯罪活動，逐步形成黑社會性質組織。在2010年至2018年期間，該組織以暴力、威脅或其他手段，多次有組織地實施非法拘禁、尋釁滋事、聚眾鬥毆、強迫交易、敲詐勒索、詐騙、高利轉貸、行賄等犯罪活動，獲利逾10億元人民幣（約11.6億港元），部分受害人更被迫離開徐州。

法院認為，周、蔣等人的行為已構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，強迫交易罪，非法拘禁罪，尋釁滋事罪，聚眾鬥毆罪，妨害作證罪，虛假訴訟罪，貸款詐騙罪，高利轉貸罪，行賄罪等。法院遂根據各被告人的罪行、情節及社會危害程度，依法作出上述判決。