私家車撞特斯拉無人駕駛的士　民眾憂安全問題

廣東東莞市鳳崗鎮日前發生一宗涉及無人駕駛的士的車禍，事故未造成人員傷亡。一輛白色私家車失控撞向特斯拉（Tesla）無人駕駛的士和另一輛私家車，交警認為，白色車輛司機需負全責，無人駕駛的士毋須負責。惟當地市民上周六（24日）得悉事件後，隨即引起熱議，擔憂無人駕駛車輛的安全問題，發生交通事故後入和判定責任等，「測試中的車輛怎麼會在人多車多的街道上行駛，很危險」。

內媒認為，此是東莞首次涉及無人駕駛的交通事故。被撞的特斯拉無人駕駛的士車身噴有「無人駕駛出租車」的字樣，的士行駛在交叉路口時，突然被沖出的私家車撞到。交警表示，白色私家車未讓右側車輛先行，才會造成事故，該車需付全部責任。

有民眾表示，網傳影片可見，特斯拉的士並無減速，質疑無人駕駛車輛的安全問題是否得到保障，發生交通事故後的責任問題。另有網民擔憂，測試中的無人駕駛雖有安全員，但此次仍發生車禍，「這樣太危險了」。

無人駕駛的士屬特治（深圳）智能科技實業有限公司，有關工作人員表示，該公司無人駕駛服務仍屬測試階段。廣東交通及互聯網研究專家蘇奎續稱，相關企業在封閉區域測試達到要求後，才能在公共道路上測試，需警方、交警和工信部門等批准後，才能上路測試。

蘇奎表示，車上的安全員需有駕駛證，亦是公司職員，曾接受培訓，但實際上毋須全程駕駛，容易分散注意力，「可能他們愣神了，就容易在發生事故時未有即使作出反應」。他又強調，整體上自動駕駛比人駕駛更安全，但目前道路屬於混合交通，難以保證測試不會遇險。

另有律師表示，無人駕駛技術尚屬新技術，目前法律規定並未有針對無人駕駛技術的相應規定，測試中的車輛上配有安全員，一旦發生事故，賠償責任由申請測試的企業負責。