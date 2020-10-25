逾千民眾遊行促釋放12港人　有人揮舞港獨及藏獨旗幟

12名港人涉嫌潛逃台灣途中被中國大陸海警拘捕後，早前由深圳市鹽田區人民檢察院批准逮捕。台灣「香港邊城青年」等多個團體周日（25日）在台北市發起「台灣撐港遊行」，要求陸方立即釋放12港人，期間有人高舉「港獨」及「藏獨」旗幟標語。隊伍抵達終點後，甚至有人焚燒五星旗。

遊行隊伍下午2時起集合，約下午3時從台北捷運忠孝復興站出發，途徑中國銀行大廈，下午5時許抵達終點、設於信義區的香港經濟貿易文化辦事處。參與人士高舉以氣球拼成的「SAVE 12」字樣，也有民眾高舉寫有「香港獨立」的標語，以及揮舞港英龍獅旗、寫有「光復香港 時代革命」字樣旗幟和雪山獅子旗。警方拉起封鎖線，防止衝突發生。現場一度有人焚燒五星旗，警員立即上前制止，並用腳踩熄明火。

遊行人士要求陸方立即釋放12港人、停止秘密關押、停止阻撓家屬律師面見當事人、公開官派律師身份、安排藥物予有需要的被拘留者，並公開船隻雷達紀錄；要求香港官員與家屬會面並予以協助，呼籲台灣政府保護任何管道入境的尋求庇護者；推動國際社會建立亞太人權機制，撤銷《港區國安法》等。

主辦單位聲稱遊行共約3000人參與，惟東網記者現場所見，遊行隊伍僅約1000人。民進黨副秘書長林飛帆、無黨籍立委林昶佐等人均有到場。