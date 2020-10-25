少女離家出走逾3天　尋回時全身赤裸躺網友床上

台灣台中市一名15歲許姓少女，早前離家出走後失蹤，引起輿論關注。警方接手調查後，上周六（24日）在永康區一名29歲南姓男子家中尋回許女，惟她當時一絲不掛躺在床上看電視。南男否認誘拐，辯稱只是應許女要求，帶她四處玩耍。

台媒報道，許女上周三（21日）離家出走，家人多番尋找不果，遂報警求助。警方翻查閉路電視畫面後，發現一名男子騎電單車接走許女，曾載她到霧峰區及南投縣。後經手機定位追蹤，警方鎖定許女最後位置在台南永康區。

至上周六，警方終發現許女位置。惟警員抵達南男的租屋處時，南男站在屋外抽煙，先是假裝找不到鑰匙，在警方壓力下才願開門。警員進屋後，卻發現少女赤裸躺床上，僅蓋棉被看電視。

警方為許女錄取口供時，許女表現得非常疲憊，與父母、警員對話也無法集中精神，幾乎累癱，故警方只好其父母先將許女帶回家休息。

南男則供稱，他與許女透過網絡遊戲認識，許女與父母吵架後，要求他帶許外出遊玩，又指許女強調已告過父母，才會答應要求。南男強調，由於許女連日來不斷遊玩，「才會累到不行」，惟警方暫未採信其供詞，案件仍調查當中。