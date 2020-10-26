女子遭閨蜜推落水庫雙雙溺亡　驚悚畫面曝光

江蘇南京近日傳出兩名女子跌落水庫溺亡事件，引起關注，事發的閉路電視畫面至上周六（24日）曝光。影片顯示，一名橙衣女子在水庫旁綁鞋帶時，突遭在旁的黑衣閨蜜推落水庫，二人相繼跌落水中並掙扎一段時間，直至再無動靜浮於水面。涉事景區及後證實事件，警方周日（25日）通報已介入調查。

南京市公安局溧水分局通報，經初步調查，兩名死者曾是同事關係，分別為43歲及47歲的史姓、劉姓女子，前者生前患有抑鬱症，曾服用有關藥物。兩人相約在上周三（21日）外出遊玩，而一水庫旁期間，史女趁劉女不備將其推下水，而自己亦一同落入水中，雙雙溺亡；詳細事發過程及原因還有待釐清。

綜合內地傳媒報道，事發地點位於無想山國家森林公園的無想寺水庫旁。據閉路電視畫面顯示，當時劉女正俯身綁鞋帶，未料史女繞到其身後將她推落水中，惟因拉扯二人一同落水。

對此，水庫管理所工作人員表示，警方當天確實有接獲報案出動，水庫方提供船隻協助救援，對具體情況並不了解。當地派出所此前表示，目前不清楚具體情況，也不方便透露具體案情。