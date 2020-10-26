大學生軍訓期間猝亡　死者父：校方想賠償了事

陝西西安工業大學一名胡姓新生，近日參加校內的新生軍訓期間，跑完400米加速跑後倒地不起，搶救無效死亡，被診斷為惡性心率失常。事件引起關注，死者父親上周五（23日）向內地傳媒透露，孩子入校到事發僅10天，他曾要求校方調閱閉路電視查看卻遭拒絕，後者一度提出賠償5萬元人民幣（約5萬港元）解決事件。

胡男的父親表示，他們一家人在本月7日從南京出發，翌日到西安後，胡男接獲校方通知稱獲安排參加軍訓，遂在9日回到學校。惟直至上周一（19日），胡父接獲學校來電得悉兒子死訊，校方聲稱兒子是在跑完400米的加速跑後坐在草地上，接着倒地不起。據醫生趁斷，其死因是爆發性心肌炎。

胡父質疑，孩子的身體一直都很健康，家族亦沒有心臟病史。他事後在兒子手機的通訊紀錄發現，學校的企業微信群裏，要求學生在上周三（21日）進行空腹抽血檢查，他猜測校方是發生事故後才安排應對措施，惟隨後被教師踢出群組。他曾到學校要求翻閱閉路電視畫面了解，但校方要求先到派出所請示，惟後者稱已排除刑事案件，沒有權力介入事件。

學校曾在上周四（22日）稱出於人道主義，欲以金錢賠償家屬作為補償，惟胡父一家人只求得知真相而拒絕。他們翌日前往學校大門反映事件，要求解釋孩子死因，惟校方事後以將事件鬧大為由，拒絕支付前述賠償金。內地傳媒上周六（24日）致電涉事大學宣傳部了解事件，惟一直無人接聽。