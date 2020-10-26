自貿區公布三年行動方案　冀打造國內一流營商環境

海南省周一（26日）公布《海南自由貿易港制度集成創新行動方案（2020-2022年）》，圍繞貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸來往等自由便利安排，定出18項行動、60項任務清單。

方案提出，實施進出口商品管制負面清單管理，建立「一線」放開、「二線」管住口岸監管新模式，推動各類貿易融合發展，建設區域性離岸新型國際貿易中心。創新設立一體化知識產權保護機制，建設綜合性知識產權保護中心。分階段開放資本項目，建立自由貿易港跨境融資宏觀審慎管理體系，開展QFLP和QDLP試點，建立健全新的跨境融資管理體制。實施中央和海南垂直雙管的民航行業管理和軍民聯合空域管制體制機制。實施農村土地制度改革。建設國際互聯網數據交互試點專用網絡及風險防控平台。

這項三年行動方案提出，透過初步建立完備的法律法規體系、具國際競爭力的財稅體系、高效運轉的人流物流資金流信息流體系、安全嚴密的風險防控體系，目標是令當地營商環境和社會治理水平接近國內一流水平。

考慮到各項任務涉及面廣、涵蓋部門多，橫跨多個行業、多個領域多個系統的體制機制改革，為更好統籌推進，每項任務明確由一位分管省領導作為責任領導，並明確牽頭單位和完成時限。