高二學生跳河自殺亡　留遺書稱遭班主任逼死

江蘇泰州高二學生朱劍於本月12日凌晨跳河自殺，家屬事後找到他留下的遺書，當中提及曾遭班主任焦某辱罵，令他萌生輕生的念頭。內媒周一（26日）報道，朱劍的母親徐女士多次到學校求證遺書內容，卻被拒之門外。朱母勢言要為兒子討回公道。

徐女士受訪時指，兒子今年17歲，2019年9月考上江蘇泰州第三高中。開學一個多月，朱劍指班主任兼歷史科老師的焦某，讓學生參加補課，但因經濟原因，徐女士未有同意，朱劍其後提及因此事被焦某針對。至今年9月，朱劍高二選擇了文科班，又被分到了焦某班上。

至本月13日早上，徐女士打算叫兒子起床卻發現不見人影，其後得知兒子把手機遺留在超市。徐女士立即報警，發現兒子當天凌晨1時許離家出門，曾坐在超市裏。朱劍後來前往附近一座大橋，閉路電視拍到他上橋的畫面，但未見他離開。而在橋中間，則發現他的外套和鞋。至本月16日，朱劍的遺體終被找到。

朱劍在遺書內提及因拍拖被焦某指摘，又寫道：「您（指班主任焦某）的辱罵，讓我想撞死在牆上，您親手毀掉了我的白月光，毀掉了我的救贖。」徐女士又發現，兒子曾在網上寫下：「如果我真的死了，是高二XX班的班主任活活把我逼死的。」內媒曾嘗試聯絡焦某、當地教育局以及泰州第三高級中學，但均無人接聽。