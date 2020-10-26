新iPhone陳列三天竟掉漆　網民議論紛紛

美國蘋果公司近日推出新iPhone，在上周五（23日）新機開售當天，全國各地專門店人頭湧湧，甚至有黃牛在店外向剛入手新機的市民「收機」。網傳北京一家專門店內一部陳列用的藍色手機，在新機開賣後第三天，機殼竟出現掉漆情況，有人懷疑是手機遭太多人把玩所致，但亦有網民認為是手機質量問題。

據網民周日上傳到微博的照片所見，該部藍色iPhone 12的外框嚴重掉漆。不少人看後第一時間想起當年iPhone 5和iPhone 6也曾出現類似問題。當年iPhone 5採用陽極氧化鋁工藝製作的鋁合金材質，由於鋁是一種質地柔軟、易變形的金屬，當時該機的背部上只噴上一層薄薄的塗層，令日常使用容易因為摩擦導致機殼刮花、磨蝕、脫落。而當時蘋果回應稱這是正常情況，公司不會提供免費維修。

新款iPhone 12和iPhone 12 mini也是採用與當年iPhone 5相同的工藝。有網民看到照片後，認為事件是人為損壞，又表示不相信蘋果的工藝如此差劣，但也有人認為以往曾出現類似狀況，即使現在再發生，「也不會太意外」。

另有內媒稱，按蘋果表示，iPhone 12採用的是鋁金屬外框，而iPhone 12 Pro系列則是不銹鋼框，相比之下，後者或較耐用，但不銹鋼表面容易遺留指紋則無可避免。