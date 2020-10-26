免費旅遊變睇樓團　男子稱遭地產職員強迫買樓

早前有媒體報道姚先生跟團到山東乳山市免費旅遊時，遭強迫買樓。乳山市其後成立聯合小組向涉事房地產和當事人核查，發現姚先生於10月6日在同學陪同下，參加金鼎房地產公司組織的睇房團到乳山考察，並自願購房。報道中所稱的姚先生被限制自由、強制買房等情況均不屬實。

58歲的姚先生來自湖南長沙，當日他跟團前往威海乳山市旅遊2天。姚先生稱此次旅行費用全免，只需預繳800元（人民幣，下同，約927港元），返程後可全款退還。但當抵達乳山後，姚先生才得知旅行團是房產公司組織，行程僅在海邊看風景。姚先生續稱，一名地產女職員不准他們外出，更有專人看守，一旦團友睡覺，便遭叫醒。該名職員還對姚先生稱，「買了房子就讓你出去玩，帶你去旅遊。」

姚先生表示，他曾患腦梗塞，身體不太好，經不住職員多次騷擾，無奈下訂購買一套價格41萬元（約47.5萬港元）的商品房，並交付12.3萬元（約14.2萬港元）首期。返程後，姚先生的女兒認為父親被騙，要求房產公司退房、退款，雙方其後展開協商。

不過，乳山官方表示，姚先生已發表書面聲明，明確表示：「本人為達到盡快退房、退款的目的，就購房過程與媒體進行不正確表達，尤其是限制人身自由，不讓睡覺，強制買賣等現象是不存在的。本人對此事產生的不良影響，表示抱歉。」