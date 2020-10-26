美日菲律賓海軍演　衞星圖揭甘肅神秘導彈訓練場

解放軍早前發布的轟炸機模擬訓練畫面，出現被指為美國關島的安德森空軍基地，惹來各方揣測。有日媒根據最新衞星照片指出，大陸甘肅的沙漠地區出現神秘線修圖案，與美軍於日本沖繩嘉手納空軍基地的跑道近似，疑是解放軍用作導彈射擊訓練的目標。在周一（26日）美國海陸空三軍與日本海上自衞隊於菲律賓海，展開為期11日的「利劍21」聯合演習，表明美國支持東亞地區盟國和合作夥伴安全利益的決心。

日媒周一在報道中引述國防研究專家分析稱，該出現於甘肅沙漠區的圖案，與嘉手納空軍基地跑道的佈局非常近似，兩者長度亦相同。另跑道附近亦可見多個像彈孔的圓型巨坑，該專家分析是被導彈擊中的位置；因此相信解放軍已將該美軍基地列作攻擊目標。不過有網民認為，衞星照片顯示的圖案跟位於台灣台中的空軍清泉崗基地更近似。

美國印度太平洋司令部當地周日（25日）發新聞稿稱，該司令部與日本海上自衞隊於周一在日本沖繩縣周邊海域，展開2年一度的「利劍21」軍演。駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）強調，這次演習表明美日同盟的力量正不斷增強，儘管新冠肺炎對全球產生巨大影響，但美日同盟未因此停下腳步，「仍然準備戰鬥並取得勝利」。

美國海陸空三軍連同海軍陸戰隊預計除派出約9000名官兵參與這次軍演，亦出動包括列根號航母戰鬥群、船塢登陸艦阿什蘭號、第5艦載機聯隊約百架軍機，聯同加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦温尼伯號參加演習中的海上訓練。

據指，美軍和日本海上自衞隊將進行綜合演練，目的是驗證在必要時能展現出關鍵戰力，藉此在印太地區發生危機和突發事件時協防日本。另軍演着重海陸空跨軍種配合，藉此展現美日雙方的靈活作戰能力。