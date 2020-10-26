台女直播揭2幼童受虐全身傷　警拘2名男子

何女在直播中拍下女嬰的傷勢。

台中市1名何姓女主播與友人，周日（25日）深夜11點在Facebook直播，揭發令人髮指的虐童事件，引起4000多名網友撻伐。警方出動大批警力，前往報案地點救出2名女童。警方表示，查明2女童確實有受虐，將涉案2名嫌疑人依法究辦。

何女表示，接獲一名20歲的單親媽媽求助，指因為財務關係，2歲女兒和剛滿月女嬰遭她的前僱主及同夥虐打，她本人亦被暴打。何女還稱，小孩被餵食煙草、餿水，打完哭鬧就關在陽台等，希望何女協助報警並揭露此事。

警方獲報後，派出10餘名警力、3輛警車到事發現場，生母也現身。警員要求屋主開門，發現2名幼童疑似有傷送醫，並當場將該名前僱主與同夥嫌犯帶回偵訊。女童送醫初步檢查後，發現臉部、手腳都有傷勢。警方漏夜偵訊2名嫌疑人，2人已坦承對2名女童施虐，因此案涉及兒少保護法並依據2人相關說詞，報請檢察官進一步偵訊，絕不輕易姑息。

警方指出，2名嫌疑人為女童生母的僱主，否認囚禁女童，僅表示受託照顧兩女。至於是否涉及女童母親與僱主的債務糾紛，導致女童遭虐，警方未有說明，僅表示相關案情仍須進一步調查。