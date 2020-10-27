公司廁所安裝計時器引關注　網民大讚：警告偷懶員工

內地有網民近日反映指，在線短片企業「快手」在公司內的廁所安裝計時器，有網民大讚「可警告偷懶員工」。事件引起關注，快手官方客服隨後回應，以上舉措主要是公司廁所有限，員工排隊嚴重，才會打算設置計時器測試，以便規劃要增設多少個流動廁所。

有網民上周六（23日）在微博發文，指快手公司的一個廁格竟安裝一個計時器，來計算員工上廁所的時間。從網民拍攝的照片來看，在廁格上方有一個LED顯示屏，上面寫着「有人」，後面還有時間顯示，而廁格門上貼有一張印有「計時器測試中」的紙張。

有關貼文引起網民關注，紛紛留言大吐苦水。有網民稱，「有些人上班總是偷懶，在廁所一蹲就是半個多小時，影響了工作及其他同事」、「公司同事不是遲到，就是去食煙偷懶，我多麼想有個計時器警告一下他們」。但另有網民亦認為會剝削或者壓榨員工。

快手客服同日回應，「沒想到一個單獨坑位（廁格）測試引起大家關注」，解釋因辦公室的廁所有限，員工排隊如廁問題嚴重。但受建築物結構限制，想在樓內增加廁格數量會加大施工難度。所以他們就在其中一個廁格安裝計時器，測試一下日均使用次數和時間，來判斷需要增加多少個流動廁所。