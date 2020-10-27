台機關拆除近7成蔣介石像　立委質疑進度緩慢

蔣介石和蔣經國出任台灣的總統期間，大多數的機關、學校、公園等均有塑立蔣介石銅像，但自從民進黨執政後，蔣介石像被視為威權象徵，各政府機關及公共空間的蔣介石像陸續被拆除。台行政院促進轉型正義委員會（下稱促轉會）主委楊翠周一（26日）表示，目前扣除台國防部、退輔會及教育部，行政機關已拆除近7成蔣介石像。

民眾黨立委賴香伶表示，截至本月為止，全台各地尚有1542處蔣介石銅像等威權象徵，目前已處理360處，但包括中央研究院、立法院中部辦公室等地方的蔣介石銅像仍未拆除。

時代力量立委邱顯智也指出，總統府、立法院、國防部、文化部、國發會及故宮博物院等6個機關的處理「零」進度，其中又以國防部待處理的數目最多、最嚴重，有260個威權象徵全數未處理；退輔會轄下的66個威權象徵只處理1個、執行率僅2%；教育部155個只處置5個、執行率僅3%。

楊翠表示，扣除國防部、國軍退除役官兵輔導委員會，中央行政機關已有將近7成的拆除比例，促轉會已跟國防部、退輔會協調過程中，發現兩單位表明有特殊歷史因緣，促轉會已提出多元處置方案，將持續溝通。